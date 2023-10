Oposição pró-Europa leva eleições polonesas com 54% dos votos

Isso porque uma união dos partidos de oposição, liderada pelo ex-premiê Donald Tusk, arrecadou 54% dos votos, somando o Coalizão Cívica (KO), a Terceira Via (TD), e a Esquerda (L).

Na prática, a expectativa é de que um eventual governo formado por esse bloco tenha posição de centro-direita e pró-Europa.

O comparecimento chegou a quase 75%, recorde que ultrapassou os 63% registrados em 1989, até então as eleições mais importantes do país, com o fim do socialismo no país.

Com o resultado, o PiS terá 194 cadeiras do Parlamento, enquanto a coalizão de oposição controlará 248.

Donald Tusk declarou nesta terça-feira (17) que a oposição está pronta para assumir o poder "a qualquer momento".

"Os partidos democráticos vencedores estão em contato permanente e estão prontos para assumir a responsabilidade de governar o país", disse ele em um vídeo nas redes sociais, pedindo que o presidente polonês, Andrzej Duda, "a tomar decisões fortes e rápidas".