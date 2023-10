Polícia italiana prende 2 suspeitos de terrorismo em Milão

Segundo o promotor de Milão, Marcello Viola, eles eram "extremamente ativos na propaganda digital e no proselitismo em nome do Estado Islâmico e supostamente fizeram um juramento de pertencimento e lealdade" ao grupo jihadista.

A dupla também é acusada de enviar dinheiro a um combatente do EI e às viúvas de jihadistas do grupo, além de serem suspeitos de fazer ameaças a instituições estatais e contra a primeira-ministra Giorgia Meloni, informou a agência italiana AGI.

Os homens teria publicado comentários em apoio ao Estado Islâmico e contra o Ocidente em grupos de Telegram, Facebook e WhatsApp frequentados por extremistas. No entanto, a polícia italiana informou que eles não estavam prontos para agir.

"Temos vídeos de violência também inerentes à realização de atos terroristas fora dos cenários do Oriente Médio. Há alguns horríveis, com crianças com rostos descobertos atirando com pistolas contra prisioneiros que dizem eles pertenciam à polícia síria ou a outros exércitos que se opunham ao EI", explicou o procurador de Milão, Alessandro Gobbis, chefe da investigação.

Segundo Gobbis, "isso nos faz compreender a atenção quase mórbida do EI às crianças". "É um tema recorrente o de crianças sendo treinadas no uso de armas e na violência".

A prisão ocorre um dia após um atirador matar dois suecos durante um ataque a tiros em Bruxelas, mas, de acordo com a polícia, não há qualquer sugestão de ligação entre os casos.