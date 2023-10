Rio recebe exposição fotográfica sobre veleiro Amerigo Vespucci

As imagens são extremamente atuais, exaltando a beleza e a elegância da embarcação admirada no mundo inteiro, incluindo fotos autorais das mulheres e dos homens que compõem a prestigiosa tripulação, retratados durante suas atividades cotidianas.

Desde 1º de julho, com o início da volta ao mundo do Made in Italy que a levará a 31 portos em 28 países, a joia da Marinha, já representante da Unesco e do Unicef, passou a ser considerada também "a Embaixada flutuante" da Itália.

Ao desafio da viagem se soma a oportunidade de levar, com a colaboração dos Institutos Italianos de Cultura e da rede diplomático-consular, um pedaço da Itália e as forças do país, mostradas a cada parada do tour.

Massimo Sestini, vencedor do World Press Photo 2015 na categoria General News, colaborou com as revistas mais prestigiosas do mundo, de Time a Le Monde, e para este trabalho fotografou o Vespucci de posições e situações privilegiadas, como de helicópteros e aviões da Marinha.

Maki Galimberti é um dos fotógrafos mais apreciados do mercado editorial italiano, com estrelas do cinema como Tony Servillo e Fiorello em seu portfólio. Suas do Vespucci ressaltam a disciplina e o esforço, mantendo o lado humano. (ANSA).