Teatro alla Scala de Milão inaugura nova torre de R$ 122 milhões

MILÃO, 17 OUT (ANSA) - É uma evocação, ou melhor, um "aceno", como definiu o arquiteto Mario Botta, à Torre Velasca, um dos símbolos de Milão. Assim é a nova torre do teatro alla Scala, criada para racionalizar e ampliar os espaços do local histórico.

Com uma altura de 38 metros, além de mais 19 subterrâneos, a nova estrutura se desenvolve ao longo de um total de 17 andares, 11 fora da terra e seis abaixo.