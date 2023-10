Terrorista de Bruxelas entrou na UE via Itália

Segundo apuração da ANSA, Lassoued viveu um tempo em solo italiano e depois foi para a Suécia, de onde teria sido expulso.

Após voltar à Itália, o tunisiano foi identificado como "radicalizado" em 2016, em Bolonha, pela Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (Digos) da Polícia de Estado.

Lassoued teria manifestado a vontade de aderir à "jihad", a guerra santa dos muçulmanos, e era monitorado pelos serviços de inteligência italianos. Em seguida, se mudou para a Bélgica.

Não se exclui a hipótese de que o tunisiano tenha atacado cidadãos suecos para expressar descontentamento contra o país do qual havia sido expulso ou devido às recentes queimas do Corão, o livro sagrado do Islã.

O atentado ocorreu no momento em que Bruxelas recebia uma partida pelas Eliminatórias da Eurocopa entre Bélgica e Suécia, duelo que foi suspenso por conta do ataque.

Lassoued também era conhecido das forças de segurança belgas pelo risco de radicalização e teve um pedido de refúgio negado no país. "Eu me vinguei pelos muçulmanos", disse o tunisiano em uma gravação divulgada na internet após o atentado.