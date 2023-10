Trem direto entre Roma e Pompeia será mantido em 2024

A viagem de volta, por sua vez, parte de Pompeia às 18h40, com chegada em Roma Termini às 20h55.

A manutenção do serviço foi confirmado pela empresa ferroviária Trenitalia, que garantiu o funcionamento em todos os domingos do próximo ano, com viagens extraordinárias em feriados, como 1º de novembro e 8 de dezembro.

A ligação faz parte das iniciativas de valorização do patrimônio e da excelência italiana do Grupo FS e do governo italiano, que tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento do turismo cultural através da promoção da utilização do trem.

"A decisão do Grupo FS baseia-se nos importantes números do Frecciarossa Roma-Pompeia, nascido da colaboração com o Ministério da Cultura. Os dados testemunham o grande sucesso de uma iniciativa em que acreditamos desde o início", declarou o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

Ao todo, mais de 3 mil passageiros utilizaram o trem turístico, inaugurado em 16 de julho passado, somente no primeiro trimestre de funcionamento, com uma média de mais de 300 viajantes todos os domingos.

Antes disso, a viagem entre Roma e Pompeia era feita apenas em um trem Frecciarossa, de alta velocidade, até Nápoles, onde os passageiros precisavam descer e trocar de estação para pegar uma composição regional até o sítio arqueológico - uma opção que continua disponível.