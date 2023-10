Ativistas pelo clima rebatem Papa por crítica a 'extremistas'

De acordo com ela, as cúpulas sobre o clima só produziram promessas, mas as emissões continuaram a aumentar. "Se não protestarmos com atos de desobediência civil, só nos resta a jardinagem", ironizou.

No início de outubro, Bergoglio publicou uma nova exortação apostólica sobre meio ambiente, batizada como "Laudate Deum" ("Louve a Deus") e na qual acusa as grandes potências econômicas de não se preocuparem com a crise climática. (ANSA).

