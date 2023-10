Avião brasileiro chega ao Egito com insumos para Gaza

(ANSA) - BRASÍLIA, 18 OTT - Uma aeronave da Presidência do Brasil com medicamentos para a população da Faixa de Gaza pousou nesta quarta-feira (18) no Aeroporto Internacional de Al-Arish, no Egito, proveniente de Roma, na Itália.

Segundo o Palácio do Planalto, a aeronave VC-2 aterrissou às 16h04 (horário local) com "40 purificadores de água portáteis e dois kits de medicamentos e insumos enviados pelo governo federal".