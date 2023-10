Biden encontra Netanyahu e apoia versão de Israel sobre hospital

No entanto, Biden destacou que ainda "há muita gente por aí" que não tem a mesma certeza.

O líder norte-americano também admitiu ter ficado "indignado e profundamente triste com a explosão" no hospital da Cidade de Gaza e com as "terríveis perdas que resultaram".

Mais cedo, em um comunicado oficial divulgado a bordo do "Força Aérea Um", Biden já havia revelado que conversou com Netanyahu e com o rei da Jordânia, Abdullah II, "imediatamente ao ouvir a notícia" e pediu aos seus conselheiros que "continuassem a reunir informações sobre exatamente o que aconteceu".

O presidente dos EUA foi recebido por Netanyahu e por seu homólogo israelense, Isaac Herzog, no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv.

Durante coletiva, Biden garantiu que "a América chora" com Israel, mas reforçou que é preciso "ter em mente que o Hamas não representa todo o povo palestino". Muito pelo contrário, "sempre trouxe sofrimento".

"O Hamas realizou horrores que, em comparação com os do Estado Islâmico, parecem mais razoáveis", admitiu o democrata, ressaltando que as atividades do grupo são "brutas, desumanas e até inacreditáveis. "Continuamos unidos e quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos".