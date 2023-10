Decisão sobre acolhimento a gays ficará para Sínodo de 2024

VATICANO, 18 OUT (ANSA) - Eventuais decisões da Santa Sé sobre o acolhimento a homossexuais na Igreja Católica só serão tomadas na sessão do Sínodo dos Bispos marcada para outubro de 2024.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (18) pelo cardeal Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, durante coletiva de imprensa no Vaticano. Segundo o religioso, o tema da pastoral aos homossexuais "apareceu durante as reflexões", mas "esta sessão do Sínodo não leva a conclusões nem determinações", porque o papa Francisco quer que as decisões sejam tomadas no próximo ano.