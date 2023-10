Egito concordou em abrir passagem de Rafah, diz Joe Biden

WASHINGTON, 18 OUT (ANSA) - O presidente americano, Joe Biden, informou nesta quarta-feira (18) que falou com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, e que ele concordou em abrir a passagem de Rafah, na fronteira com Gaza, para consentir o trânsito de 20 caminhões com ajudas humanitárias.

Segundo ele, no entanto, isso pode não acontecer antes de sexta-feira.