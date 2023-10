Itália reforça fronteira com Eslovênia para evitar terrorismo

ROMA, 18 OUT (ANSA) - O ministro do Interior da Eslovênia, Bostjan Poklukar, foi informado por seu homólogo italiano, Matteo Piantedosi, que a Itália decidiu instaurar controles temporários nas fronteiras com a Eslovênia.

A justificativa, dada nesta quarta-feira (18), foi a mudança na situação na Europa e no Oriente Médio. As informações foram divulgadas pela agência eslovena STA.