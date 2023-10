Jihad Islâmica nega culpa por ataque a hospital e acusa Israel

"Enquanto esperamos confirmações definitivas sobre a dinâmica dos fatos, renovamos mais uma vez nosso empenho para proteger a população civil, resolver os problemas humanitários mais urgentes e assegurar uma rápida solução da crise", ressaltou a primeira-ministra.

Até o momento, as autoridades de Gaza contabilizam 3,2 mil mortos e cerca de 11 mil feridos nos bombardeios de Israel, que, por sua vez, soma 1,4 mil vítimas nos ataques deflagrados pelo Hamas em 7 de outubro.

Em coletiva de imprensa nesta quarta, um porta-voz das Forças de Defesa Israelenses (IDF), Daniel Hagari, afirmou que o ataque ao hospital Al-Ahli foi causado por um "foguete defeituoso" lançado às 18h59 (horário local) pela Jihad Islâmica a partir de um cemitério nos arredores.

De acordo com ele, também há um registro de uma conversa entre combatentes palestinos que confirmaria o disparo de um míssil com defeito.

Em visita a Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pareceu encampar a tese e afirmou que a explosão foi provocada "pelo outro lado".

Pouco antes, ainda no Air Force One, o mandatário havia dito que estava "indignado" com o ataque, que levou ao cancelamento de uma reunião com os presidentes da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, e do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, e o rei da Jordânia, Abdullah II. (ANSA).