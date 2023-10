Lesão de Neymar é grave e recuperação pode levar 1 ano

SÃO PAULO, 18 OUT (ANSA) - O atacante Neymar, da seleção brasileira e do Al Hilal da Arábia Saudita, sofreu uma grave lesão no joelho e só voltará a jogar em meados de 2024.

Na terça-feira (17), ele foi substituído ainda no primeiro tempo da derrota do Brasil para o Uruguai em Montevidéu pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.