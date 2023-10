Massa à base de legumes vira febre na Itália

As prateleiras dos mercados já exibem uma grande variedade de massas de legumes, tanto frescas quanto secas, e plataformas de receitas já mostram o prato na lista de mais clicados.

A "reinvenção" faz sucesso logo às vésperas do Dia Mundial da Massa, celebrado em 25 de outubro. Entre as receitas mais procuradas estão tagliatelle com farinha de lentilha, gnocchi de batata e ervilha, e pappardelle de arroz e grão de bico. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.