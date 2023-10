Papa alerta contra 'catástrofe humanitária' no Oriente Médio

CIDADE DO VATICANO, 18 OUT (ANSA) - O papa Francisco fez nesta quarta-feira (18) um novo apelo em defesa da paz no Oriente Médio, na esteira de um ataque que deixou centenas de mortos em um hospital na Faixa de Gaza.

"Também hoje, caros irmãos e irmãs, o pensamento vai para a Palestina e Israel. As vítimas aumentam, e a situação em Gaza é desesperadora. Por favor, que se faça todo o possível para evitar uma catástrofe humanitária", declarou o líder católico ao fim da audiência geral.