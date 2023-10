Romance inédito de Gabriel García Marquez será publicado em 2024

O título em espanhol é "En agosto nos vemos".

Com a publicação realizada dez anos após a morte do autor de "Cem anos de solidão" e "O amor nos tempos do cólera", a expectativa é de que esse seja o principal acontecimento literário no ano.

A publicação na Itália ocorrerá pela Mondadori. A publicação no Brasil ainda não foi anunciada. (ANSA).

