Stellantis apresenta estratégia para liderar mercado global

O setor de veículos comerciais representa atualmente um terço das receitas líquidas da Stellantis, com 1,6 milhão de unidades vendidas anualmente.

A ideia é que a Pro One ajude a Stellantis a atingir as metas do plano estratégico Dare Forward 2030.

As metas incluem a duplicação das receitas líquidas de veículos comerciais até 2030, em comparação a 2021; 40% do mix de vendas de veículos elétricos e geração de 5 bilhões de euros (R$ 26,6 bi) em receitas de serviços.

O primeiro grande anúncio do lançamento ocorrerá na próxima segunda-feira (23), com uma linha de vans totalmente renovada para cada marc, apresentando motores de zero emissão de segunda geração, uma solução de hidrogênio exclusiva, conectividade e sistemas de assistência à direção autônoma.

Paralelamente, a linha de produtos será revitalizada na América do Norte com as próximas vans e picapes eletrificadas, incluindo a Ram ProMaster EV e a 2025 Ram 1500 REV.

"Estamos lançando Stellantis Pro One para alavancar nossa liderança inegável em veículos comerciais com o conceito de 'seis marcas, uma força', visto que esse negócio representa um terço das receitas líquidas da Stellantis", afirmou Jean-Philippe Imparato, Head da Stellantis Commercial Vehicles Business Unit.