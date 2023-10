Tonali teria revelado apostas ilegais no Milan

MILÃO, 18 OUT (ANSA) - O meio-campista Sandro Tonali, do Newcastle e da seleção italiana, admitiu ter apostado em partidas do futebol, inclusive do Milan, seu ex-time, em interrogatório no Ministério Público de Turim na última terça-feira (18).

A joia da Azzurra é um dos pivôs de mais um escândalo de apostas ilegais no futebol italiano, que já envolve pelo menos outros cinco jogadores.