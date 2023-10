UE diz que ainda não há acordo sobre resolução do Brasil na ONU

ESTRASBURGO, 18 OUT (ANSA) - O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, disse nesta quarta-feira (18) que ainda não há acordo para a aprovação da resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra no Oriente Médio.

O texto condena os "hediondos ataques terroristas" do Hamas contra Israel e "exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns civis", além de pedir "pausas humanitárias para permitir acesso humanitário total, rápido, seguro e sem obstáculos para agências das Nações Unidas e seus parceiros" na Faixa de Gaza.