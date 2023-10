Berlusconi preservava coleção com 25 mil pinturas em galpão

A coleção está guardada em um galpão em frente à mansão da família em Arcore, nos arredores de Milão, e foi catalogada e exposta no espaço de 4,5 mil metros quadrados.

O subsecretário de Cultura e crítico de arte, Vittorio Sgarbi, classificou como interessante o acervo, mas garantiu que se trata de telas de pouco valor, como pinturas religiosas, paisagens de cidades como Paris, Nápoles e Veneza, e retratos.

"São o resultado de uma atividade frenética de compras em leilões televisivos, de noites sem dormir entre 2018 e 2022, porque nos últimos anos de sua vida, Berlusconi passou as noites imerso em uma espécie de bulimia, comprando compulsivamente quadros com o objetivo de se tornar o maior colecionador da Itália", afirmou o programa de jornalismo investigativo "Report", da RAI.

De acordo com o "La Repubblica", nenhum dos cinco filhos e herdeiros de Berlusconi têm interesse em ficar com a coleção, que teve várias peças atacadas por caruncho , enquanto outras estão destruídas, mas também não sabem o que fazer com o acervo.

Entre as obras presentes no local teria um Ticiano do Museu de Cleveland, um quadro de um pintor próximo de Leonardo Da Vinci da escola de Giampietrino e outra obra de Pietro Annigoni, que retrata a marquesa Casati Stampa, assassinada por seu marido ciumento em 1970.

"De 25 mil serão seis ou sete interessantes", comentou Vittorio Sgarbi, que também detalhou que o aluguel do armazém custa cerca 800 mil euros por ano. (ANSA).