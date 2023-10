Carta de Cristóvão Colombo é leiloada por R$ 20 mi

A casa de leilões afirma ter feito o possível para garantir que não fosse uma falsificação ou que tenha sido roubada, como aconteceu várias vezes no passado com documentos semelhantes.

O preço inicial estava entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão, e o preço final disparou nos últimos 30 minutos do leilão, apesar de uma recente "reavaliação" da reputação de Colombo, especialmente nos Estados Unidos.

O documento de oito páginas em latim foi impresso em várias cópias em Roma com o objetivo de disseminar na Europa a notícia da viagem de Colombo.

Estudado por especialistas e cobiçado por colecionadores de livros raros, não é surpreendente que tenha sido alvo de ladrões e falsificadores ao longo dos anos.

No verão passado, uma versão do incunábulo que havia sido roubada da Biblioteca Marciana décadas atrás e acabou nas mãos de um colecionador em Dallas foi devolvida à Itália graças à colaboração entre os carabineiros e a autoridade judiciária dos Estados Unidos.

"Seguimos uma série de pistas e linhas de investigação, nenhuma das quais levou a qualquer suspeita", assegurou Margaret Ford, a especialista em livros e manuscritos da casa de leilões, no caso da carta da Christie's.