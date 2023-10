Fã de Harry Potter desaparecida após ataque do Hamas está morta

ROMA, 19 OUT (ANSA) - O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (19) que encontrou os corpos de uma avó e sua neta que estavam desaparecidas desde o último dia 7 de outubro, quando o grupo Hamas atacou Israel.

As autoridades suspeitavam que ambas haviam sido levadas para Gaza como reféns, mas elas estavam mortas no kibutz de Nir Oz, na fronteira. Trata-se de Carmella Dann, de 80 anos, e Noya Dann, adolescente de 12 anos que era fã do personagem fictício Harry Potter.