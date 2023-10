Fedez bloqueia trânsito em Milão para salvar passarinho

MILÃO, 19 OUT (ANSA) - O rapper italiano Fedez bloqueou o trânsito no centro de Milão, no norte da Itália, para salvar a vida de um passarinho, revelaram vídeos publicados no Instagram nesta quinta-feira (19).

O artista passava em seu carro por uma rua no coração da cidade italiana, quando precisou parar para resgatar a ave. "Bloqueamos a estrada, estou tentando acalmar a situação. Não é meu periquito, estamos tentando salvar uma vida", disse ele.