Fedez se recupera após internação e retorna ao programa X Factor

MILÃO, 19 OUT (ANSA) - O rapper italiano Fedez anunciou nesta quinta-feira (19) que está recuperado após ter ficado internado para tratar uma hemorragia interna e "suas boas condições de saúde" permitem que ele retorne ao programa X Factor.

"Fui fazer um check-up e hoje me deram o atestado médico para poder participar do X Factor que começa na próxima semana", afirmou o cantor em um story no Instagram.