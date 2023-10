Holding de Berlusconi desmente venda do Monza a fundo japonês

Fontes próximas ao grupo também observaram que a notícia "sai em coincidência com as eleições suplementares para o Senado" no colégio de Monza e Brianza, onde havia sido eleito Silvio Berlusconi.

O candidato de centro-direita à sucessão é Adriano Galliani, que assumiu a diretoria do Monza com Silvio Berlusconi quando o ex-premiê adquiriu o time em 2018. O pleito ocorre no próximo domingo (22) e na próxima segunda-feira (23). (ANSA).

