Igreja argentina rebate novo ataque do partido de Milei ao Papa

BUENOS AIRES, 19 OUT (ANSA) - O arcebispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, rejeitou as declarações de um representante do partido do candidato ultraliberal das eleições presidenciais argentinas, Javier Milei, que propôs ontem (18) "romper as relações diplomáticas com o Vaticano".

"Fiquei realmente surpreso, vivemos em um mundo violento, em guerra, com um nível de agressão tal que devemos, em vez disso, buscar recuperar uma cultura de diálogo e encontro, como propõe o Papa Francisco", disse Garcia Cueva.