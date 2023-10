Israel faz novos ataques contra Gaza e mata comandante do Hamas

TEL AVIV, 19 OUT (ANSA) - O Exército de Israel voltou a lançar novos bombardeios contra Gaza nesta quinta-feira (19) e matou o chefe das forças de segurança do grupo fundamentalista islâmico Hamas, em uma guerra que já dura mais de 10 dias.

Fontes locais confirmaram à ANSA que Jehad Mohaisen foi morto junto com seus familiares no ataque à sua casa no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza. Até agora, no entanto, o governo israelense não confirmou a informação.