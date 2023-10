Itália quer favorecer homem caso haja empate em concurso público

Em nota, a pasta também reclamou dos sindicatos: "Parece incorreto no plano das relações sindicais que um tema tão complexo, para o qual as organizações foram convocadas para um informe na próxima semana, que alguma organização ache que deve polemizar com a administração antes de ter recebido esclarecimentos".

Ouvido pela ANSA, o presidente nacional do Sindicato de Diretores Escolares, Attilio Fratta, disse que "a intenção é boa, mas a estratégia está errada". Para ele, o critério não vai ajudar na paridade de gênero da área.

"Para participar do concurso é preciso ser professor, mais de 90% dos professores são mulheres. Quase todos os candidatos serão mulheres. Se realmente queremos equilibrar, é preciso restabelecer os concursos por gênero", disse. (ANSA).

