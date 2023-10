Lula e Gustavo Petro conversam sobre seca na Amazônia

O estado do Amazonas, que faz divisa com a Colômbia, enfrenta a pior seca dos últimos 50 anos. O Rio Negro está no menor nível dos últimos 121 anos.

Em paralelo, cresceu o número de queimadas causadas por produtores agropecuários, segundo informou o Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente).

Brasil e Colômbia intensificaram suas interações nos últimos meses após a Cúpula dos países signatários da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca), realizada em Belém.

Lula e Petro também concordaram hoje "sobre a necessidade de paz no Oriente Médio e celebraram o acordo entre o governo venezuelano e a oposição em torno das eleições" de 2024, disse o comunicado da Presidência. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.