Milão vai proibir carros privados no centro a partir de 2024

MILÃO, 19 OUT (ANSA) - O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, confirmou nesta quinta-feira (19) que vai proibir a entrada de veículos particulares no centro da cidade a partir do primeiro semestre de 2024.

Segundo ele, serão permitidos no coração da metrópole - um dos municípios com maior poluição do ar na Itália - apenas transportes públicos e táxis. "Começaremos com o centro, mas depois ampliaremos", declarou Sala durante um evento em Milão, acrescentando que o objetivo é reduzir a poluição do ar.