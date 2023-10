'Museus do Papa' vão aumentar preço de ingresso a partir de 2024

"A necessidade de ajustar o preço dos bilhetes está estritamente ligada ao aumento generalizado das despesas. A nova tarifa permitirá garantir a gestão do complexo museológico e o cuidado do patrimônio artístico, histórico e cultural de forma mais eficaz e compatível com as necessidades atuais, como já está previsto na reorganização global das políticas de acolhimento dos Museus do Vaticano", explica o comunicado.

De acordo com a direção dos chamados "Museus do Papa", o objetivo continua sendo, como sempre, o de oferecer um serviço melhor, mais próximo das necessidades de visitantes, especialmente no que diz respeito aos fiéis que desejam se aproximar da experiência que só maior complexo de obras do cristianismo é capaz de oferecer".

O custo da taxa de reserva não obrigatória, já fixada em cinco euros, também será mantida.

Recentemente, o local já havia anunciado uma série de novidades para 2024, incluindo a ampliação de seu horário de funcionamento, na tentativa de adaptar-se ao crescente número de turistas e visitantes.

Além da alteração na programação e no sistema de compra de ingressos, o museu fortalecerá o combate à revenda e melhorará a climatização progressiva das salas de exposição. (ANSA).