Neymar fala em 'pior momento' da carreira após grave lesão

ROMA, 19 OUT (ANSA) - O craque Neymar usou suas redes sociais para desabafar sobre a grave lesão que sofreu no joelho na derrota da seleção brasileira para o Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo, o atacante disse que este é "o pior momento" de sua carreira.