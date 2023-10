Nicola Zalewski, da Roma, nega acusação por apostas ilegais

ROMA, 19 OUT (ANSA) - A defesa do jogador polonês Nicola Zalewski, que atua na Roma, afirma que ele "desconhece completamente" as acusações presentes em notícias de veículos de imprensa e em "declarações segundo as quais estaria envolvido na investigação sobre apostas ilegais".

A posição foi comunicada à ANSA pelos advogados do jogador, Paolo Rodella e Federico Olivo.