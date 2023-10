Papa se encontra com freira pró-homossexuais

CIDADE DO VATICANO, 19 OUT (ANSA) - O papa Francisco se encontrou com a freira Jeannine Gramick, conhecida por sua defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ nos Estados Unidos.

A religiosa já trocou cartas com o líder da Igreja Católica, mas disse que vê-lo pessoalmente foi "emocionante, comovente, como estar com um amigo".