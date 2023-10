Stellantis iniciará produção de híbridos flex em Goiana

Segundo a Stellantis, as novas tecnologias híbridas estarão disponíveis no Brasil a partir de 2024. "Nossas tecnologias de descarbonização privilegiam as características e recursos do Brasil, como o etanol e a energia elétrica limpa", afirmou Antonio Filosa, presidente da Stellantis para a América do Sul.

"Nossa prioridade é descarbonizar a mobilidade, e queremos fazer isso de modo acessível para o maior número de consumidores, desenvolvendo tecnologias e componentes no Brasil", acrescentou o executivo.

As outras fábricas da Stellantis no país - Betim (MG) e Porto Real (RJ) - também receberão as novas tecnologias Bio-Hybrid, que têm aplicação flexível e podem equipar vários modelos já produzidos pela empresa.

Ao todo, o grupo desenvolveu no Brasil três soluções com diferentes graus de eletrificação combinada com motores flex, sem contar elétricos puros. (ANSA).

