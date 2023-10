Sunak se reúne com Netanyahu e defende derrota do Hamas

"Seremos solidários com vocês, apoiaremos seu povo. Queremos sua vitória", acrescentou.

O líder britânico enfatizou que o Reino Unido apoia "absolutamente o direito de Israel de se defender, de recuperar reféns e de fortalecer sua segurança no longo prazo".

No entanto, observou que "o povo palestino também é vítima do Hamas". "Sabemos que vocês estão tomando medidas reforçadas na tentativa de reduzir os danos aos civis", ressaltou.

Neste contexto, o premiê do Reino Unido elogiou a decisão do governo israelense de autorizar a entrada da primeira ajuda humanitária em Gaza, após visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Por sua vez, Netanyahu declarou que "apreciou a ajuda militar" que o Reino Unido colocou à disposição de Israel e reforçou, depois de definir a libertação dos reféns como uma prioridade, que esta é uma guerra "contra os monstros do mundo".

"Vocês lutaram contra os nazistas há 80 anos, agora devemos lutar juntos contra o Hamas, que é o novo nazismo", alertou o israelense, lembrando que esta é "uma batalha pelo futuro", porque de um lado está o eixo do mal com o Irã, do outro a força do progresso.