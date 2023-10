Aeroporto de Buenos Aires entra em alerta por ameaça de bomba

Um alarme de bomba paralisou parcialmente as atividades do aeroporto Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires, nesta sexta-feira (20), informaram as autoridades locais.

Segundo o jornal Clarín, citando fontes, as ameaças atingiram as empresas Aerolíneas Argentinas, Flybondi e Jet Smart. A Polícia Federal e a Brigada Antiexplosivos atuam no local.

Por causa da suspeita de bomba, todo o pré-embarque foi paralisado para a verificação dos passageiros e suas bagagens e foram anunciados atrasos significativos nos horários dos voos.