Argentina vai ao voto com a economia em chamas

"Um salto no vazio" o de Milei, segundo muitos observadores da burguesia moderada, que preferem o projeto da conservadora Bullrich, concentrado na eliminação dos atuais bloqueios que impedem a compra de dólares no mercado oficial.

O programa de governo da paladina de Juntos por el Cambio é sintetizado em um documento de 22 pontos intitulado "Um país organizado". E desde o início da campanha eleitoral, escolheu ter a seu lado o super-economista Carlo Melconian.

Seu manifesto prevê a possibilidade de usar tanto o peso quanto o dólar americano, com reformas graduais e uma modulação diferente dos incentivos para "pôr fim à inflação e restabelecer a adimplência".

Corre em outra direção a proposta do progressista Massa, atual ministro da Economia, que olha para o desenvolvimento energético com os campos de gás e petróleo de Vaca Muerta, e das matérias primas com o lítio.

O candidato de Union por la Patria conta com a entrada no Brics e o apoio da China, prometendo "apagar a dívida com o FMI" em quatro anos. Mas alguns observadores afirmam maliciosamente que, com Massa, o país poderia se transformar em uma "Argen-China".

Tanto é que a poucos dias do compromisso com as urnas, o presidente peronista, Alberto Fernández, voou para Pequim para ativar uma nova troca monetária de US$ 6,5 bilhões (R$ 32,7 bi), para reunir em um único pagamento as três parcelas da dívida que vence em outubro com o FMI.