Ataque de Israel atinge igreja em Gaza e deixa vários mortos

Segundo a instituição, "Viola, uma técnica de laboratório da Caritas Jerusalém, de 26 anos, foi morta junto com seu filho, seu marido, além de sua irmã e os dois filhos dela".

A Caritas Jerusalém enfatizou que acredita que o número de vítimas aumentará com o passar das horas. Fontes locais estimam entre 150 e 200 vítimas. "Nossos corações estão próximos de todos aqueles que foram afetados por este ataque devastador".

"A Caritas Italiana se une à Caritas de Jerusalém em oração, oferecendo proximidade e apoio às muitas famílias enlutadas", acrescentou o comunicado, pedindo "a todas as partes em conflito um cessar-fogo imediato, a abertura de corredores humanitários para levar ajuda às populações afetadas e o início de conversações de paz, para pôr fim a esse horror".

Ontem, o Ministério do Interior do Hamas já havia anunciado que muitos deslocados que estavam no templo religioso morreram e outros ficaram feridos durante um bombardeio israelense. (ANSA).

