Biden pede R$ 53 bi ao Congresso para apoio militar a Israel

WASHINGTON, 20 OUT (ANSA) - A Casa Branca pediu fundos emergenciais no valor de US$ 105 bilhões (R$ 529 bi) ao Congresso americano para apoio a Israel, Ucrânia e reforço da fronteira com o México.

O pedido inclui US$ 10,6 bilhões (R$ 53,4 bi) em apoio militar a Israel; US$ 61,4 bilhões (R$ 309,50 bi) para continuar fornecendo armas e assistência econômica à Ucrânia; e US$ 9 bilhões (R$ 45,3 bi) em assistência humanitária para Israel, Gaza e Ucrânia.