Greve atinge aeroportos, trens e transportes públicos na Itália

ROMA, 20 OUT (ANSA) - Trabalhadores dos trens e transportes públicos cruzaram os braços na Itália nesta sexta-feira (20) em uma greve convocada por quatro sindicatos do setor.

O objetivo é "chamar a atenção do mundo do trabalho para as políticas econômicas do governo, e destacar o mais firme 'não' às guerras e aos contratos enganosos", além de "reivindicar aumento geral dos salários conforme a inflação".