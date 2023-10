Hamas e Putin querem destruir democracias, alerta Biden

" Não podemos deixá-los vencer. Recuso-me a deixar isso acontecer", afirmou Biden lançando o apelo aos americanos e ao Congresso de continuar a apoiar e defender Israel e a Ucrânia.

"É do nosso interesse, é vital para a nossa segurança nacional", alertou.

No Salão Oval, o presidente dos EUA garantiu que "a liderança americana é o que mantém o mundo unido", enfatizando que o país ainda é "um farol hoje".

"Nossos valores nos tornam um parceiro com quem outros países desejam trabalhar. Não vale a pena arriscar todo esse risco abandonando a Ucrânia ou virando as costas para Israel", declarou.

Biden contou aos americanos sobre a sua recente visita a Israel e o horror do ataque do Hamas, reiterando que a explosão no hospital de Gaza não foi causada pelo governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu.

Contudo, o líder da Casa Branca não esqueceu os palestinos: "Os Estados Unidos continuam comprometidos com o seu direito à dignidade e à autodeterminação. As ações dos terroristas do Hamas não o fazem desaparecer".