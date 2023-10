Itália e Tunísia discutem paz no Oriente Médio

"Trabalhamos pela paz, contra a escalada [do conflito]. Com a Tunísia, um país muito importante com relações fortes com a Palestina, faremos o que pudermos para tentar salvar vidas humanas. Precisamos salvar reféns e fazer chegar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Israel tem direito de defesa, mas trabalhamos sempre pela paz", acrescentou Tajani.

O vice-premiê afirmou que ouviu as ideias do presidente Kais Saied: "Queremos continuar ouvindo países árabes porque juntos podemos atingir o objetivo da paz, que para nós, italianos, só pode ser atingida dando uma perspectiva ao povo palestino de ter seu Estado".

Migração Com o homólogo da Tunísia, Nabil Ammar, Tajani assinou também um memorando de entendimento sobre a promoção e fluxos migratórios regulares.

O objetivo é a criação de novos canais de migração para possibilitar a quatro mil trabalhadores qualificados a oportunidade de ir para a Itália.

Após o encontro, no Twitter, o vice-premiê informou que a ideia é favorecer trabalhadores dos setores da agricultura e da indústria: "E temos uma visão comum e a colaboração na luta contra traficantes de pessoas está dando resultados positivos".

O acordo, que busca também mitigar a carência de mão de obra na Itália, prevê 4 mil entradas ao ano. (ANSA).