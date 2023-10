Itália interceptou e repatriou 2 jihadistas que chegaram via mar

ROMA, 20 OUT (ANSA) - O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, revelou nesta sexta-feira (20) que dois combatentes jihadistas da região norte-africana do Magrebe chegaram ao país via mar neste ano, mas logo foram identificados e repatriados.

"Este ano, em pelo menos dois casos, interceptamos indivíduos que não eram de confiança, para os quais tínhamos vestígios de ligação com organizações de radicalização islâmica nos países de origem: foram presos e repatriados", afirmou ele em entrevista na Rádio Rai Uno.