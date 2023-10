Itália sugere nova pista para disputa de bobsled em Jogos 2026

TURIM, 20 OUT (ANSA) - O ministro do Ambiente e da Segurança Energética da Itália, Gilberto Pichetto, comentou que o país deveria encontrar uma alternativa para sediar as provas de bobsled dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão e Cortina d'Ampezzo.

O plano de construir uma nova pista para o megaevento esportivo foi descartado no início da semana pelo presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò, principalmente por causa do custo do projeto.