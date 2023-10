Leclerc crava pole no GP dos EUA; Sainz é 4º

NOVA YORK, 20 OUT (ANSA) - O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, obteve o melhor desempenho na corrida classificatória desta sexta-feira (20) e vai largar na pole position na corrida do GP dos EUA, no próximo domingo (22).

Essa é a 21ª pole da carreira do piloto e a terceira na atual temporada, depois do Azerbaijão e da Bélgica.