Lula diz que crianças não têm culpa de terrorismo do Hamas

(ANSA) - BRASILIA, 20 OTT - Em sua primeira aparição pública após uma cirurgia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou nesta sexta-feira (20) sua solidariedade com as crianças que morreram na "insanidade" da guerra no Oriente Médio.

"Eu queria prestar solidariedade às crianças que já morreram na guerra da Rússia e Ucrânia e que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel", declarou o petista em videoconferência no Palácio da Alvorada.