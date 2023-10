Ministro diz acreditar na classificação da Itália para Eurocopa

"Devemos ser sempre capazes de reconhecer os méritos dos nossos adversários, mas um novo ciclo começou na seleção, é preciso um mínimo de confiança e estou convencido de que iremos para a Eurocopa", disse o político em entrevista ao "Un Giorno da Pecora", da Radio 1.

Em novembro, a tetracampeã terá mais dois jogos pela frente para conquistar sua vaga. O primeiro desafiante será a Macedônia do Norte, protagonista da eliminação da Azzurra na repescagem para a Copa do Mundo de 2022, e o segundo vai ser a Ucrânia, que tem um jogo a mais em comparação com os italianos.

Caso a Itália supere os macedônios, os comandados de Luciano Spalletti entrarão na rodada final do torneio com a mesma quantidade de pontos da Ucrânia, atual vice-líder do grupo C. A líder Inglaterra já está classificada para a Eurocopa. (ANSA).

