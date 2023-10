Paolo Sorrentino é premiado em festival de cinema na Espanha

"É um pouco cedo para ter um reconhecimento por toda minha carreira, mas espero que me abra outras oportunidades", disse Sorrentino em tom de brincadeira.

O festival de cinema espanhol seguirá até 29 de outubro, com a participação de filmes de vários países da zona mediterrânica.

O evento ainda conta com a participação da italiana Maria Occhipinti como integrante do júri. O longa "Massimo Troisi: Alguém me ama ali", dirigido por Mario Martone, será exibido, mas não concorrerá a nenhum prêmio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.